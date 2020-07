Gedeputeerde wil vergunning ultrafijnstof voor Tata Steel bijstellen

IJMUIDEN - De vergunningen rondom ultrafijnstof voor Tata Steel moet aangepast worden, vindt gedeputeerde Jeroen Olthof. Uit een vandaag verschenen rapport van het RIVM blijkt dat Wijk aan Zee in de IJmond koploper is als het gaat om gemeten concentratie ultrafijnstof.

Olthof is verantwoordelijk voor de vergunningen en zei vanavond in het progamma EenVandaag zich zorgen te maken. "Er is is voldoende aanleiding om je zorgen te maken. Aan de hand van het onderzoek kun je normen stellen. Die heb je nodig om te kunnen gaan handhaven."

Om de omgeving echt gezonder en schoner te maken, moet er volgens Olthof kritisch gekeken worden naar de vergunningen. "Ik denk dat er een toekomst voor Tata Steel is, mits Tata Steel in staat is te innoveren en de fabriek duurzamer te maken zodat de omgeving schoner en gezonder wordt", aldus de gedeputeerde.

Sluiting

De fabriek sluiten is wat betreft Olthof niet nodig: "Heel veel mensen zijn afhankelijk van de fabriek. Zo is er onlangs nog gestaakt voor behoud van werkgelegeheid. Bewoners willen alleen wel dat er vaart komt achter nieuwe technieken zodat de hinder minder wordt. Want met alleen vergunningen komen we er niet. "

Zorgen

Inwoners van Wijk aan Zee maken zich al jaren zorgen over de gevolgen van de uitstoot van de nabijgelegen industrie, met name van staalbedrijf Tata Steel. In het najaar van 2018 werd vastgesteld dat er onder meer zware metalen als lood, mangaan en vanadium in het dorp neerslaan.Dat was voor de provincie Noord-Holland aanleiding om het RIVM opdracht te geven voor metingen. De vandaag gepubliceerde resultaten zijn van een eerste 'verkennende meting.'