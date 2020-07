Hoogleraar na zorgelijk RIVM-rapport over ultrafijnstof in de IJmond: "We weten nu genoeg"

IJMOND - Er moet snel worden ingegrepen tegen de luchtvervuiling in de IJmond. Dat zegt hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer na het rapport van het RIVM over de hoeveelheid ultrafijnstof in de IJmond. "We weten nu genoeg en er moet wat gaan gebeuren."

Het RIVM-rapport, waaruit blijkt dat Wijk aan Zee koploper is in de hoeveelheid ultrafijnstof in de IJmond, is het eerste rapport waarin de hoeveelheid ultrafijnstof is gemeten. "Het is de eerste keer dat dit is gemeten, maar dit onderzoek komt bovenop wat we al weten uit andere onderzoeken", zegt De Boer.

De hoogleraar stelt dat na het gisteren verschenen rapport van het RIVM over de hoeveelheid ultrafijnstof in de IJmond, de autoriteiten nu echt wat moeten gaan doen. "Je komt niet meer weg met een plan voor twintig jaar om de boel hier wat schoner te krijgen. Het moet veel eerder gebeuren."

Hij doelt hiermee op het onderzoek van de GGD Kennemerland, waaruit bleek dat er meer longkanker voorkomt in de regio en een eerder onderzoek van het RIVM over de aanwezigheid van zware metalen in de grafietregens van Tata.

Zorgelijke effecten

De hoeveelheid ultrafijnstof in de IJmond wordt in het rapport vergeleken met een drukke straat in een stad. Deze vergelijking gaat volgens De Boer niet op. "We hebben hier te maken met fijnstof én zware industrie: Tata Steel. Daar komen veel metalen bij kijken. Het is dus niet alleen wat je in de stad aantreft, maar het heeft ook metalen er in."

Het ultrafijnstof in de omgeving is erg zorgelijk volgens De Boer. "Deze kleine deeltjes komen in je bloedbaan en het brengt ook nog eens metalen mee. De stofdeeltjes hebben effect op de hart en bloedvaten en de metalen hebben ook allerlei effecten; zoals lood op het IQ".

Tekst gaat door onder de video