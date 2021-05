Luchtkwaliteit IJmond pas over 9 jaar binnen WHO-norm: kerstboomverbranding verdwijnt

De schadelijke luchtkwaliteit in de IJmond, waardoor inwoners al jarenlang 'significant vaker' ziek worden, moet pas over negen jaar binnen de internationale norm vallen. Dat stellen Beverwijk, Velsen, Heemskerk en de provincie Noord-Holland.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Uit een RIVM-rapport bleek onlangs dat ernstige ziektes als diabetes, hartaandoeningen en longkanker veel vaker voorkomen in de IJmond dan in andere gebieden met zware industrie. Hoewel een direct verband met Tata Steel niet kon worden aangetoond, wordt wel algemeen aangenomen dat de slechte luchtkwaliteit in de regio de oorzaak is van de gezondheidsklachten. De gemeentes hebben daarom nu een gezamenlijk doel opgesteld om de luchtkwaliteit in 2030 binnen de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie voor stikstofdioxide en fijnstof te krijgen. In dit rapport, de zogenoemde 'Visie op een gezondere leefomgeving IJmond’, staan de plannen uitgewerkt. Zo willen gemeentes en de provincie (overslag)bedrijven strenger controleren op de uitstoot van gevaarlijke stoffen en moet het gebruik van fietsen en het openbaar vervoer worden gestimuleerd. Daarnaast is het de bedoeling dat vervuilende schepen meer havengelden gaan betalen. Geen kerstboomverbranding Ook inwoners moeten hun gedrag aanpassen. De gemeentes starten daarom een voorlichtingscampagne over het gebruik van houtkachels en de slechte gevolgen hiervan voor het milieu. tekst gaat door onder de foto

NH / Dennis Mantz

Niet alleen het haardvuur, maar ook de jaarlijkse kerstboomverbranding moet eraan geloven. Gemeenten willen overstappen op het versnipperen van kerstbomen in plaats van een jaarlijkse verbranding. Verder zeggen de gemeentes voorstander te zijn van een landelijk vuurwerkverbod. Tata Steel grote boosdoener In het rapport stellen de gemeentes dat 90 procent van de totale fijnstofuitstoot in Beverwijk afkomstig is van Tata Steel. Toch richt dit nieuwe plan zich vooral op andere vervuilers dan Tata Steel. Dit omdat de provincie en de gemeentes maar beperkt invloed kunnen uitoefenen op het staalbedrijf. Of zoals ze het zelf stellen: dit rapport richt zich op 'maatregelen binnen gemeentelijke bevoegdheden'. "Dit programma zet daarom in op bredere mogelijkheden om de gezondheid en luchtkwaliteit in de IJmond te verbeteren, door te richten op intensivering van beleid en maatregelen binnen gemeentelijke bevoegdheden op het gebied van industrie en bedrijvigheid, woon- een leefomgeving, mobiliteit en scheepvaart", aldus de gemeentes. Voorlopig machteloos tegen Tata Afgelopen week zei gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland nog tegen NH Nieuws meer hulp nodig te hebben om Tata Steel aan te kunnen pakken. "Met de instrumenten die ik nu heb ga ik dat, met name op de kortere termijn, niet redden", zei hij. Dat besef krijg ik nog meer na de uitkomst van het nieuwe RIVM-onderzoek." tekst gaat door onder de video

Gedeputeerde wil hulp in strijd tegen luchtvervuiling - NH Nieuws

Ook staatssecretaris Stientje van Velthoven zei dat de luchtkwaliteit in de IJmond beter moet, maar dat het wel aan Tata Steel zelf is om te vergroenen. "De staalsector zal schoner en groener moeten worden en dan is dat aan het bedrijf zelf om te bepalen of ze dat kunnen in Nederland." Eerder werd er vanuit de provincie voor Tata Steel een plan opgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren in de komende 29 jaar.