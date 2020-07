Meeste ultrafijnstof in Wijk aan Zee, blijkt uit RIVM-onderzoek

Wijk aan Zee is koploper als het gaat om gemeten concentratie ultrafijnstof in de IJmond. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van het RIVM in opdracht van de Provincie Noord-Holland. De gemeente Beverwijk maakt zich zorgen over de uitkomst van het onderzoek.

De meetresultaten in IJmuiden, Wijk aan Zee en Beverwijk worden vergeleken met het meetstation Ookmeer in Amsterdam-West. Tekst loopt verder onder de grafiek.

Volgens het RIVM had de windrichting tijdens het onderzoek invloed op de meetresultaten. De wind kwam daarbij vooral uit het zuiden en zuidwesten. Omdat het om 'verkennende metingen' gaat worden er door de onderzoekers geen 'boosdoener(s)' aangwezen. Wel staat onmomstotelijk vast dat ultrafijnstof afkomstig is van scheepvaart, industrie of (vlieg)verkeer.

Wijk aan Zee kwam na metingen als slechtste uit de bus met gemiddeld het meeste aantal ultrafijnstofdeeltjes in de lucht. De onderzoekers vergelijken de gemeten waarde in het dorp met dat van een drukke straat in de stad. De laagste waarde werd gemeten in IJmuiden.

Haydar Erol, wethouder Milieu en Gezondheid bij de gemeente Beverwijk, uit in een persverklaring zijn zorgen over de uitkomst van het onderzoek. “Hoewel het onderzoek geen uitspraken doet over de gezondheidseffecten van ultrafijnstof, kan ik me goed voorstellen dat de ongerustheid bij bewoners over hun gezondheid toeneemt”, schrijft de wethouder.

Erol wil zich inzetten om de luchtkwaliteit te verbeteren. “Het is opnieuw aangetoond dat een groot deel van de uitstoot van het industriegebied in de gemeente Beverwijk terecht komt. Daarom zal ik me hard maken voor een aanscherping van de vergunningen, en het stimuleren van investeringen in meer innovatieve, duurzame en schone technieken.”

Geen normen

Jeroen Oltholf, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, laat in een reactie op de meetresultaten weten: "We hebben met dit onderzoek een beeld in welke mate ultrafijnstof voorkomt in de IJmond. Dat we het kunnen meten, is een relatief nieuwe ontwikkeling. Er bestaan dan ook geen normen voor. We kunnen vanaf nu wel periodiek meten hoe de hoeveelheid ultrafijnstof zich ontwikkelt. Dat levert kennis en inzicht op die nodig zijn om in de toekomst grenswaarden te kunnen bepalen."

Toch zal hij weinig kunnen doen als het gaat om handhaving. "Als er grenswaarden voor ultrafijnstof moeten komen, moet dat op Europees niveau worden bepaald."