Jouw Noord-Holland: Dierentuin

Deze week staat Jouw-Noord Holland in het teken van de zorg voor de flora en fauna in de provincie. Sleutelwoord hierin is biodiversiteit: een grote verscheidenheid aan dieren en planten zorgt voor een gezond leefklimaat. Dat gaat niet vanzelf. Zo zien we hoe natuurbruggen en faunatunnels ervoor zorgen dat dieren veilig kunnen oversteken. We bezoeken het Landje van Geijsel dat van landbouwgebied werd omgetoverd tot weidevogelparadijs. En we zien hoe slingerend grasmaaien ertoe leidt dat bermen weer vol zitte met nuttige insecten en vogels.