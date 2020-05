Kerkuilen blij met nieuwe zitplek langs snelweg: "Geen verkeersslachtoffers meer"

Eind vorige eeuw kwam de kerkuil niet meer voor in de provincie, maar de kerkuil is echt weer terug. Door beschermingsmaatregelen waren er vorig jaar 285 broedsels, een nieuw record. "Dat is natuurlijk fantastisch. Het zijn er veel meer dan we hadden kunnen dromen", aldus Luc.

Doordat er meer uilen zijn, vallen er ook meer verkeersslachtoffers. "Daarom zijn we blij dat we dit kunnen verzachten door de palen neer te zetten. Als het vervolgens werkt, spring ik een gat in de lucht!"

Positieve resultaten met kleine aanpassingen

De kerkuilenwerkgroep én de wegbeheerder hopen dat deze maatregel doorgezet en uitgebreid wordt. “We zijn heel blij dat we met deze kleine aanpassingen al zulke positieve resultaten krijgen. Het zou mooi zijn als we dit ook op andere plekken kunnen uitrollen en dat ook andere vogels er van kunnen profiteren", aldus Esther van Doorn.