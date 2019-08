Meer uilen worden aangereden: dieren zoeken in wegbermen naar muizen

DEN HELDER - Er worden meer uilen aangereden door auto's. Dat merkt boswachter Roelf Hovinga van Landschap Noord-Holland. Hij heeft in korte tijd al vier doodgereden uilen gevonden. De dieren scharrelen veel in wegbermen, op zoek naar muizen.

Het is een triest gezicht: een imposante uil die dood in de berm ligt. Boswachter Roelf Hovinga komt het steeds vaker tegen. "Vorig jaar was het een goed muizenjaar", legt Hovinga uit. "Daardoor waren er veel broedende uilen en zijn er logischerwijs ook meer jongen geboren. En meer uilen betekent helaas ook meer verkeersslachtoffers."

Scharrelen in wegbermen

De uilen scharrelen in de wegbermen, omdat daar relatief veel muizen zitten. "De bermen worden minder vaak gemaaid", zegt Hovinga. "Daarom blijven de muizen daar meer zitten. En jonge uilen zijn nog niet zo ervaren in het vangen van muizen, waardoor ze meer op deze plekken jagen. Ze weten daarnaast nog minder goed dat ze afstand moeten houden van de auto's." De minder snelle en minder wendbare uilen zijn dus vaker het slachtoffer.

In korte tijd heeft de boswachter vier uilen gevonden in de Noordkop. "De laatste vandaag nog in het Robbenoordbos in Den Oever." Hij kan geen specifieke aantallen geven, en kan ook niet met zekerheid zeggen dat het om jonge uilen. "De uilen worden overal aangereden en het is niet altijd te zien of het om een oudere of een jongere uil gaat. Maar uit ringonderzoek weten we dat de sterfte onder jonge vogels groot is, met name het eerste jaar is riskant."

De provincie zette vorig jaar speciaal nog drie meter hoge zitpalen neer, zodat uilen daarvandaan konden speuren naar hun prooi. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder de kerkuilen moest daarmee worden teruggedrongen. De kerkuil was vorige eeuw bijna uitgestorven. Door beschermende maatregelen zijn er nu zo'n 3400 broedparen.