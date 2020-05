De positieve kant van vleermuizen: "Het zijn nuttige dieren"

In Noord-Holland zijn tien van de zeventien in Nederland voorkomende vleermuissoorten te vinden. Ze wonen onder daken van huizen of kerken of in holle bomen. De dieren zoeken hun voedsel graag in waterrijke gebieden en die zijn er in Noord Holland genoeg. Ook de berm van de provinciale weg de N245 is een populair jachtterrein voor vleermuizen. Linda beheert samen met haar team de bermen langs de wegen en probeert de juiste balans te vinden tussen het creëren van een mooi stukje natuur en de verkeersveiligheid.

"Het is een nuttig beestje, omdat ‘ie een belangrijke plek inneemt in de voedselketen", vertelt ze. "De vleermuis eet veel insecten. Nu doen vogels en allerlei andere dieren dat ook, maar de vleermuis doet dat ‘s nachts. Dat is een moment waarop andere dieren niet actief zijn en daarmee neemt hij eigenlijk een groot deel van het insecten-eten op zijn rekening", legt ze uit.

De vleermuis is beschermd in Nederland. Bij werkzaamheden moet er dan ook rekening gehouden worden met het dier. Ook wanneer er bomen gekapt moeten worden die te dicht bij de weg staan, in de zogeheten veiligheidsstrook.



Binnen de veiligheidsstrook, een afstand van 4,5e meter tot de weg, mogen de bomen niet dikker zijn dan acht centimeter. Op het moment dat er een ongeluk gebeurt langs de weg, moet er voldoende ruimte zijn voor auto’s om uit te wijken in de berm. Die zone moet vrij zijn van obstakels.

“Het betekent in ieder geval dat we moeten zorgen dat dit jachtterrein intact blijft", legt Linda uit. "Dat betekent dat we best hier en daar er een boom tussenuit kunnen halen, maar dat we niet de hele rij bomen mogen kappen. Dan zijn ze hun oriëntatie kwijt en hun houvast. Dan heb je kans dat ze niet meer zo makkelijk terug komen."

Corona

Voor deze vleermuizen in Nederland hoeven we niet bang te zijn, want die hebben het nieuwe coronavirus niet onder de leden. Volgens de Zoogdierenvereniging is het nieuwe coronavirus is niet gevonden in vleermuizen in Nederland, de dieren zijn de afgelopen jaren in Nederland wel uitgebreid op virussen onderzocht.



Een vergelijkbaar virus zou aangetroffen zijn bij de Aziatische soort hoefijzerneusvleermuis, die niet in Europa voorkomt. Vleermuizen uit Zuid- en Zuidoost Azië staan ook niet in contact met populaties vleermuizen in Europa, schrijft de Zoogdierenvereniging op haar website.