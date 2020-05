Topdrukte bij Vogelhospitaal Haarlem door 'onnodige reddingspogingen'

Het is topdrukte bij het Vogelhospitaal in Haarlem. Dagelijks worden er in deze tijd wel 40 nieuwe vogels per dag binnengebracht, waaronder ook veel jonkies waarbij dat helemaal niet had gehoeven.

Het gaat vooral om jonge vogels die net uit hun nest zijn. “We hebben net weer een jonge ekster binnen", vertelt Wiebe Boomsma, beheerder van het vogelhospitaal. "Dat zijn de treurige verhalen, want die jonkies zijn uitgevlogen en zitten in de tuin. Mensen hebben de neiging om de vogels binnen te halen, want de kat van de buren zou ‘m kunnen pakken." Kwetsbaar Ook veel jonge merels, musjes of koolmeesjes worden gebracht. "Ze zien er vaak kwetsbaar uit. Mereltjes vliegen bijvoorbeeld al heel vroeg het nest uit en hebben dan een week nodig om op krachten te komen. Hun vliegspieren moeten zich ontwikkelen. Tot die tijd zitten ze tussen de bosjes of de potjes in de tuin", legt Wiebe uit.

NH Nieuws

Laten zitten Volgens hem is het belangrijk om de dieren gewoon te laten zitten. “We krijgen veel gezonde dieren binnen. Als ze lekker actief zijn, moet je ze gewoon laten zitten. We kunnen ze grootbrengen, maar van de ouders leren ze veel meer dan van ons." Wiebe ziet ook dat katten een realistische bedreiging zijn voor de dieren. "Als de vogels gegrepen zijn door de kat, moet je ze hier brengen. Dan hebben ze echt medische hulp nodig en zijn ze van harte welkom bij ons.” Hij raadt katteneigenaren daarom aan om hun katten binnen te houden, als dat even kan. "Ik heb zelf ook twee katten en zij mogen alleen naar buiten als ik er ook ben", zegt hij.

NH Nieuws

Trauma Het weghalen van de vogels uit de tuin kan voor de jonge vogels ook nog eens traumatiserend zijn. "Ze zien jou als een groot, schreeuwend monster", legt Wiebe uit. "Ze denken dat ze worden opgegeten en staan doodsangsten uit." Die reddingspogingen zijn uiteraard goedbedoeld, maar het vogelhospitaal heeft er de handen vol aan. "Een nestje wordt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gevoed", vertelt vrijwilliger Linda Hoekstra. "Je moet echt jezelf de tijd gunnen om een glaasje water te drinken. Na een dag werken ben je echt gesloopt, maar dan heb je wel een goed gevoel omdat je iets belangrijks hebt gedaan."

Corona Door de coronacrisis is er minder personeel en loopt het vogelhospitaal ook inkomsten mis, doordat de open dag en collectes niet door konden gaan. "Dus alle donaties, groot of klein, zijn welkom. Het gaat direct naar de vogels", aldus Wiebe.