Zigzaggend de bermen maaien: veel beter voor ons ecosysteem

NOORD-HOLLAND - Het is misschien even wennen, dat veel bermen er niet meer uitzien als een biljartlaken. Steeds meer dringt het besef door dat niet alleen groen belangrijk is. Maar dat juist de verscheidenheid aan natuur een belangrijke bijdrage levert aan ons ecosysteem. Vandaar dat ook de provincie steeds vaker ervoor kiest om minder en anders te maaien.

NH Nieuws

Bij Hoogkarspel rijdt een maaimachine al kronkelend langs de berm van de N307. Het lijkt wel alsof de chauffeur dronken is, maar dat is zeker niet het geval. “Wij zijn hier aan het Sinusmaaien. Door op meerdere plekken en op verschillende periodes te maaien proberen we de berm zo biodivers mogelijk te maken”, legt Hendrie van Pas namens uitvoerder Krinkels uit.

Het uiteindelijke resultaat van sinusmaaien is dat er meer planten groeien en dat er meer vogels en insecten kunnen leven. Dat het een positieve werking op de natuur heeft merkt ook Sanne Zwirs, zijn wijngaard ligt naast een provinciale weg waar de provincie de nieuwe methode heeft toegepast. “Omdat er meer variatie is aan insecten en planten, is er ook meer natuurlijke afweer tegen plagen”, vertelt Zwirs.

Ook Imker Marko van Hees is blij met de levenige berm in zijn achtertuin. “Bijen leven van stuifmeel. Hoe meer divers, hoe gezonder het voor ze is. Mijn bijen zijn er vitaler door geworden”, vertelt Van Hees. “Je ziet ook dat er meer insecten en wilde bijen in de omgeving komen. En dat is heel belangrijk voor de natuur”, merkt hij op.