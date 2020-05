Steeds meer dieren weten de natuurbruggen en faunapassages te vinden

HILVERSUM - De natuur in de provincie Noord-Holland wordt op veel plekken doorsneden door wegen en spoorlijnen, maar dat belemmert dieren om over te steken. Het bouwen van faunapassages of natuurbruggen helpt het leefgebied van planten en dieren te verruimen. En zo blijft het ecosysteem gezond.

Als je op de brug staat heb je nauwelijks door dat het een brug is. Het gebied is zo gemaakt dat alle dieren zich veilig kunnen bewegen en verplaatsen. “Vroeger werden hier veel dieren doodgereden. Nu kunnen alle kevers, vlinders, hagedissen, boommarters, reeën, vossen en dassen veilig oversteken.”, legt Gerrit Kremer, Regiobeheerder bij Gooi’s Natuurreservaat uit.

Naast natuurbruggen over wegen heen, zijn er ook faunatunnels onder wegen door. Aan de andere kant van Hilversum ligt de faunapassage Monnikenberg. Door een grote tunnel kunnen de dieren onder de snelweg A27 door. Ook hier is er aan alles gedacht om de dieren veilig door de tunnel te loodsen. Hoe kunnen de dieren de tunnel vinden? De tunnel is nog maar net in gebruik genomen. De natuur moet zich nog vormen en de dieren moeten nog weten komen dat de faunapassage er ligt. Maar volgens ecoloog Victor Loehr van Rijkswaterstaat komt dat helemaal goed. “De tunnel zelf en ook vooral de omgeving van de tunnel is zo goed ingericht voor alle soorten die er gebruik van moeten maken, dat het wel heel gek moet lopen als ze er geen gebruik van gaan maken", vertelt hij trots.

Zowel de faunapassage als de natuurbrug zijn onderdeel van de Groene Schakel: de verbinding van de Utrechtse Heuvelrug met de natuur van ‘t Gooi. Door verschillende leefgebieden met elkaar te verbinden wordt de diversiteit van de faunapopulaties vergroot.