Veehouder Jan Geijsel maakte van zijn land een paradijs voor weidevogels

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Het 'Landje van Geijsel' is een begrip bij veel vogelliefhebbers. In het voorjaar verandert het land in een foerageerplek voor weidevogels, waaronder duizenden zeldzame grutto’s. Als ze aankomen vanuit Spanje of Noord-Afrika is het Landje van Geijsel de eerste stop. Het stuk land wordt dan ook wel Bullewijk international AirPort genoemd.

NH Nieuws

Jan Geijsel begon al twintig jaar geleden met het geschikt maken van zijn grond voor de weidevogels. En nog steeds zorgt de veehouder voor het beheer van het land. “Het is belangrijk dat dit gebied bewaard kan blijven als opvanggebied voor de weidevogels, die in het voorjaar hierheen trekken”,vertelt Geijsel.

Sinds december 2019 is Landschap Noord-Holland trotse eigenaar van het Landje van Geijsel. “Weidevogels zijn kenmerkend voor het Noord-Hollandse landschap. Al decennialang daalt het aantal weidevogels echter gestaag, dus het is belangrijk dat dit land behouden blijft”, vertelt boswachter Marion Scherphuis.

Landschap Noord-Holland en Jan Geijsel werken nu samen aan het voortbestaan van het landje. “Omdat het hier slecht te maaien is, is het is heel belangrijk dat Jan straks zijn koeien hier laat lopen. Dus wij zijn heel erg blij met Jan”, vertelt Scherphuis.