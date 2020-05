Je eigen omgeving groener maken: het kan als je maar echt wil!

AMSTERDAM - Overdag werkt Norinda Fennema als arts op een corona-afdeling van een Amsterdams ziekenhuis, in haar vrije tijd zet ze zich in als bestuurslid van de Tuinen van West, een zevenhonderd hectare groot recreatiegebied in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West.

NH Nieuws

Met een groepje mensen bedacht Norinda Fennema het plan ‘Flower Power’ voor de Tuinen van West. Het idee was om het groen in het gebied meer geschikt te maken voor wilde bijen en vlinders. Vaak is dit heel simpel te bereiken, door selectiever en minder te maaien. “ Zo krijg je vanzelf meer variatie en dat is goed”, vertelt Fennema. In gesprek met ambtenaren Dankzij de provincie kwam ze in contact met een netwerk van mensen dat zich bezighoudt met de natuur in en om de stad. “Dan kom je dus in gesprek met ambtenaren en dat is heel effectief. Uiteindelijk hebben we heel veel van onze ideeën kunnen verwezenlijken”, vertelt Fennema trots. Inmiddels zit ze regelmatig aan tafel met de gemeente om te overleggen wat er in het gebied moet gebeuren.

Maar Fennema steekt ook regelmatig zelf de handen uit de mouwen. Met groepjes vrijwilligers gaan ze dan de strijd aan met woekerplanten, of zaaien ze gebieden in met insectvriendelijke bloemen. “Als je echt wil, is er heel veel mogelijk. Het helpt om het met mensen samen te doen en contactpersonen te zoeken bij de gemeente of provincie om het op de agenda te krijgen. Maar het kan gewoon, besluit ze.

Vanuit het netwerkplatform Groen Kapitaal stimuleert provincie Noord-Holland initiatieven die de biodiversiteit vergroten, hittestress tegengaan en wateroverlast verminderen.