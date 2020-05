Koopmanspolder helpt visstand IJsselmeer herstellen: 'Bijzonder stukje natuurinnovatie'

"Het doel van dit gebied is dat we plekken creëren, geschikt voor het paaien van vis. Dat soort gebieden ontbreken heel erg en achter de dijk is er eigenlijk heel veel ruimte om dit soort type systemen te maken. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan de visstand", vertelt Van Ek. Tekst loopt door na de video

"Ik ben hartstikke trots op dit gebied. Het is een bijzonder stukje innovatie in de natuur, we doen hier echt iets nieuws", vertelt een trotse Remco van Ek. Hij ontwikkelde samen met de provincie een stuk robuuste natuur achter de dijk bij het IJsselmeer. Door het IJsselmeer en de polder te verbinden met een zogeheten buisvijzel kan er water én vis vanuit het IJsselmeer de polder binnengelaten worden. Door het waterpeil te variëren in de 16 hectare grote Koopmanspolder is er een bijzonder stukje natuur ontstaan.

Momenteel wordt er ook onderzoek gedaan naar de vismigratie. "Uiteindelijk willen we de vissen gaan uitzetten in het IJsselmeer, wat ook goed is voor de vogels want daar gaat het ook al een tijd slecht mee." Al sinds 2012 worden de effecten van de inrichting gevolgd en Remko is enthousiast over de resultaten. De vis- én vogelpopulatie is enorm gegroeid. "We zien meer visetende vogels, maar nu ook rietvogels."

Waterkwaliteit

De kwaliteit van het water speelt in de ontwikkeling van het gebied een grote rol. De waterkwaliteit is in veel wateren in Nederland slecht, onder andere door de bemesting van het land.



Waar het water in de gemiddelde sloot troebel is, is het water van de Koopmanspolder helder en zijn er volop watervlooien. "Die zijn super belangrijk als voedsel voor vissen. Ze helpen ook om het water helder te maken. Dus dit is precies wat we willen hebben", aldus Van Ek.