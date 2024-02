Weer jonge verdachte (18) aangehouden in explosiegolf Alkmaar, anderen langer vast

In het onderzoek naar de serie explosies in Alkmaar is deze week opnieuw een verdachte aangehouden. Het gaat om een 18-jarige Utrechter die mogelijk als tussenpersoon fungeerde. Daarmee komt de teller op tien verdachten, van wie er zeven nog vastzitten.

Alkmaar wordt de afgelopen maanden geteisterd door een reeks aanslagen en pogingen daar toe, met zwaar vuurwerk midden in woonwijken. Eind januari waren er drie explosies op een dag: in de Ruusbroechof, Mesdaglaan en Olieslagerstraat. Maar ook op de Baansingel en Lekstraat was het meermaals raak.

Tussenpersoon

De aangehouden Utrechter is mogelijk een tussenpersoon die opdrachten aanneemt om explosief materiaal te plaatsen bij woningen. "De verdachte lijkt materialen en vervoer te organiseren voor de personen die daadwerkelijk de explosieven plaatsen en af laten gaan", schrijft de politie.

De vijf straten en hun directe omgeving zijn eerder door de gemeente tot veiligheidsrisicogebied aangewezen, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. Ook is er permanent cameratoezicht ingesteld. Vanwege het onderzoek naar de explosies is er door de politie ook een camera geplaatst in de Roelantstraat.

Aanhoudingen

Inmiddels lijken die maatregelen hun vruchten af te werpen, en zijn er - naast de Utrechter deze week - nog negen verdachten opgepakt: een Rotterdammer (24), Amsterdammers (19 en 66) en een Utrechter (19). Drie van hen zitten nog vast voor hun mogelijke betrokkenheid in de ontploffingen en brandstichtingen. De 66-jarige verdachte is vrijgelaten.

Afgelopen weekend werden nog eens vijf Amsterdammers aangehouden, van wie er twee zijn vrijgelaten. Van drie jongemannen (een van 17 en twee van 21) moet nog door de rechter-commissaris worden beslist of hun voorarrest wordt verlengd. De drie zouden hebben geprobeerd een ontploffing of brand te veroorzaken bij een woning in de Lekstraat.

Woning blijft dicht

Die woning is op last van de burgemeester al langere tijd gesloten. Gisteren besloot de rechter dat dat in ieder geval tot in maart zo blijft. De bewoner had bezwaar aangetekend, maar onder meer de veiligheid van de bewoner en de omwonenden weegt zwaarder, oordeelde de rechter. Ook omdat het huis nog steeds doelwit is.

Het Openbaar Ministerie (OM) benadrukt nog dat alle vrijgelaten verdachten onderdeel blijven van het lopende onderzoek. Over de mogelijke motieven kan het OM nog niets bekend maken. Hetzelfde geldt voor een eventueel verband tussen alle gebeurtenissen.