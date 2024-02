Vijf Amsterdammers aangehouden in Alkmaar, nieuwe explosie waarschijnlijk voorkomen

Weer was het raak aan de Lekstraat in Alkmaar. De politie arresteerde zaterdag vijf mannen voor poging tot brandstichting, in een gebied dat door het grote aantal explosies tot veiligheidsrisicogebied is bestempeld.

Via de onlangs geplaatste camera's werd rond 2.30 uur 'een verdacht voertuig' opgemerkt door de politie. Ze zagen de 17-jarige Amsterdammer uitstappen en richting de Lekstraat lopen. Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat de 17-jarige Amsterdammer iets in de bosjes gooide, toen agenten hem wilden aanspreken.

"Dat is al een beetje verdacht. Vervolgens werden goederen gevonden die bij een explosie gebruikt kunnen worden, en in de bosjes bleek zwaar vuurwerk te liggen. Dan heeft deze persoon iets uit te leggen."

In het voertuig zaten nog eens vier inzittenden: twee mannen van 21 jaar en twee mannen van 20 jaar. Net als de 17-jarige, zijn ook zij aangehouden. Alle verdachten komen uit Amsterdam. Wat de rol van het viertal in de auto is wordt door de politie onderzocht.

Nieuwe explosie voorkomen

De aanhouding van de vijf mannen betekent dat waarschijnlijk opnieuw een explosie is voorkomen. Precies een week geleden werden een 18-jarige en een 66-jarige Amsterdammer aangehouden, die zich ook verdacht ophielden in de buurt van de Lekstraat. Twee dagen na deze aanhoudingen werd ook een 19-jarige Utrechter aangehouden voor poging tot brandstichting in deze straat.

In het gebied rondom de Lekstraat mag preventief gefouilleerd worden, dat is sinds kort bestempeld tot veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Anja Schouten liet daarnaast ook extra camera's plaatsen vanwege de vele aanslagen in de Alkmaarse buurt.