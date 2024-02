Alkmaar-aanslagen in nieuwe fase met camera's en veiligheidsgebieden

Wat is er aan de hand in Alkmaar? Dat is de vraag die veel mensen bezighoudt. Op verschillende plekken in de stad zijn er afgelopen maanden explosies geweest. Onder andere bij woningen in de Mesdaglaan, Ruusbroechof en Olieslagerstraat. Een buurtbewoner kijkt naar de schade: "Dit is niet leuk, zeker voor de mensen die er wonen."

Beschadigd huis in Olieslagerstraat - Foto: Michael van der Putten/NH Media

Een van de straten die het hardst is getroffen door het geweld is de Olieslagerstraat. Bij een huis zijn sinds het begin van de serie explosies in oktober in totaal drie aanslagen geweest. Het dieptepunt was afgelopen week toen er een vuurwerkbom bij het huis naar binnen werd gegooid. Die woning is nu onbewoonbaar; er raakte niemand gewond. Het is nog gissen naar wie er achter de explosies zit, evenals of er een verband is.

Dit weten we nu: Op 2, 3, 4 en 5 oktober en op 13, 14, en 29 januari zijn er in totaal elf explosies (of poging tot) geweest in vijf Alkmaarse straten.

De bommen zijn gemaakt van vuurwerk en beschadigde negen huizen en twee bedrijfspanden. Er zijn geen gewonden gevallen.

Vijf straten zijn veiligheidsrisicogebied: Mesdaglaan, Olieslagerstraat, Ruusbroechof, Lekstraat en Baansingel.

Drie woningen, in de Lekstraat, Ruusbroechof en Olieslagerstraat, zijn op last van de burgemeester tijdelijk gesloten.

Bij de explosie op de Baansingel op 1 februari is een 24-jarige verdachte aangehouden. Hij zit nog vast.

"De hele keuken is eruit geblazen", zegt een buurtbewoner die anoniem wil blijven. "Ik heb alle vier de explosies hier in de Olieslagerstraat meegemaakt en vind het vooral heftig voor de buurt. Zelf heb ik er niet zo veel last van, maar mijn partner is heel erg geschrokken en heeft meer angst." Tekst gaat door onder de foto.

Olieslagerstraat met surveillance camera - Foto: Michael van der Putten/NH Media

Ook een buurvrouw, die haar naam niet wil noemen, vindt het vooral heftig voor de mensen die er wonen. "Ze wonen er al twintig jaar en ik zeg ze altijd gedag. Het moet toch vooral verschrikkelijk voor hen zijn, maar ik slaap er niet minder om." Maatregelen Om het geweld een halt toe te roepen heeft de Alkmaarse burgemeester Anja Schouten de vijf straten tot veiligheidsrisicogebied benoemd, wat een forse maatregel is. Dan mag er preventief gefouilleerd worden en er zijn camera's geplaatst. Wil je meer weten over veiligheidsrisicogebied, lees dan onderstaand artikel.

Verderop in de stad wapperen kledingstukken aan waslijnen op balkons van de flat in de Mesdaglaan in De Hoef. Ook deze straat is een veiligheidsrisicogebied en er is een beveiligingscamera geplaatst. Ook daarvan worden de beelden 24 uur per dag bekeken. Een enkeling laat er nu zijn hond uit een ander loopt met een gevulde boodschappentas huiswaarts. Geen van de gevraagden wil iets over de situatie zeggen. Iets wat ook geldt voor de mensen die we aanspreken in de Ruusbroechof en de Lekstraat. Tekst gaat door onder de foto.

Beelden vanuit de Mesladaglaan worden 24 uur live meegekeken - Foto: Michael van der Putten/NH Media

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde afgelopen week aandacht aan de aanslagen. Na die uitzending zijn er bij de politie vijf tips binnengekomen, bevestigt een woordvoerder aan NH. Over de inhoud van de tips kan de politie niets zeggen, ze worden nu onderzocht. Wel vertelde de woordvoerder dat de 24-jarige verdachte, die werd aangehouden bij de aanslag op de Baansingel, nog steeds vast zit. Informatieavond Vanwege de explosies is er vanavond een informatiebijeenkomst. In buurtcentrum Wijkwaard aan de Muiderwaard kunnen bewoners vanaf 18.30 uur terecht. Burgemeester Anja Schouten, het Openbaar Ministerie en de politie zullen er vragen beantwoorden. Ook de bewoner in de Olieslagerstraat gaat er heen: "Ik voel me niet per se onveilig, maar wil wel graag weten wat er aan de hand is. Hopelijk kom ik daar meer over te weten vanavond."