Politie deelt beelden van Alkmaarse explosies

De politie is naarstig opzoek naar de dader(s) die maandag 19 januari voor drie explosies zorgde. Op dit moment onderzoekt de politie een mogelijk verband tussen de incidenten. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn beelden van de aanslagen getoond, de politie hoopt dat iemand de dader(s) herkent.

De eerste explosie was maandag iets na vier uur 's nachts op de Ruusbroechof in de wijk Overdie. Later die dag, om half acht en half negen 's avonds, waren er explosies op de Mesdaglaan en de Olieslagerstraat, beide in de wijk De Mare.

In de Olieslagerstraat waren al eerder explosieven afgegaan. Naar aanleiding daarvan werden er zelfs camera's geplaatst en een woning gesloten.