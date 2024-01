Twee explosies in korte tijd in Alkmaar, politie zoekt nog naar verdachte

In een trapportaal aan de Mesdaglaan in Alkmaar vond vanavond rond 19.30 uur een explosie plaats. Door de explosie werden alle ramen uit het portaal geblazen, maar er raakte niemand gewond. Een klein uur later was er nog een explosie, ditmaal aan de Olieslagerstraat. De politie roept op uit te kijken naar de verdachte.

Brandweer bij de Mesdaglaan - Foto: Inter Visual Studio

Een woordvoerder van de politie spreekt van een 'onoverzichtelijke chaotische toestand', waarbij twee voordeuren zwart zijn geblakerd en alle ramen van het trapportaal eruit werden geblazen. Kort na de explosie aan de Mesdaglaan kreeg de politie nog een melding binnen van een explosie, dit keer in de Olieslagerstraat. Deze straat ligt aan de andere kant van Alkmaar, bij winkelcentrum De Mare. Hier zijn in het verleden vaker explosies geweest. Het is niet duidelijk of de twee explosies iets met elkaar te maken hebben. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar beide explosies. Voor de brand aan de Mesdaglaan vragen ze mensen via Burgernet om uit te kijken naar een licht getinte jongen rond de 1.60/1.65 meter lang.

Schade in trappenhuis na explosie Mesdaglaan - Foto: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot