Explosie bij woning aan Alkmaarse Olieslagerstraat: bewoners blussen brandje

Bij een woning aan de Olieslagerstraat in Alkmaar is vannacht een explosief afgegaan. Rond tien voor twee 's nachts werd daar vermoedelijk zwaar vuurwerk afgestoken.

Niemand raakte gewond. Wel ontstond er brand, maar dat hebben de bewoners zelf kunnen blussen. De dader was allang gevlogen, meldt mediapartner Streekstad Centraal.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar camerabeelden en getuigen. Ook aan mensen die voor of na de explosie iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd zich te melden.

Het is niet duidelijk of deze explosie ook verband houdt met eerdere explosies in de afgelopen maanden.