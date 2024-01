Burgemeester reageert op explosiegolf Alkmaar: “Dit is van een ongekende brutaliteit"

Boos, bezorgd maar ook vastberaden, zo omschrijft burgemeester Anja Schouten van Alkmaar haar gevoel na een serie van explosies in Alkmaar. Op drie plekken was het maandag raak. De schade is groot en de schrik zit er goed in bij buurtbewoners maar ook bij de burgemeester: "Dit is echt geen kattenkwaad meer."

De eerste explosie was maandag iets na vier uur 's nachts op de Ruusbroechof. Later die dag, om half acht en half negen 's avonds, waren er explosies op de Mesdaglaan en de Olieslagerstraat. In die laatste straat waren al eerder explosieven afgegaan. Naar aanleiding daarvan werden er zelfs camera's geplaatst en een woning gesloten.

Dat heeft dus in ieder geval niet veel geholpen. De burgemeester schrikt dan ook van de brutaliteit van de daders en overweegt hardere maatregelen te nemen. "Wat we kunnen doen, dat zullen we doen", aldus Schouten. "Vandaag zal alles op tafel liggen."

Mediapartner Streekstad Centraal zocht haar dinsdagochtend op en sprak met haar over de impact van de explosies, de escalatie van het geweld en de mogelijkheden die er wel of niet zijn om een einde te maken aan de aanslagen.