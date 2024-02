Noord-Holland aA nl Politiechef Noord-Holland bezorgd over explosiegolf: "Dit moet nu stoppen"

De hoogste politiebaas van Noord-Holland Hamit Karakus maakt zich zorgen over de vele explosies van de afgelopen weken in de provincie. Volgens de politiechef komen deze explosies niet alleen voor in de onderwereld, maar ook in relationele sfeer of ondernemers die elkaar beconcurreren.

"Dit is levensgevaarlijk, mensen hebben er last van en het heeft een enorme impact op de veiligheidsgevoelens van mensen. Dit moet stoppen", aldus Karakus. De politie heeft gisteravond nieuwe beelden verspreid van één van de explosies in Alkmaar. Vorige week maandag werd de stad opgeschrikt door drie explosies, die midden in woonwijken plaatsvonden. De daders zijn nog altijd spoorloos. "Deze explosies moeten stoppen. Het leidt tot enorme overlast", zegt Karakus voor de camera van Bureau NH. "Het zal je maar overkomen. Je zult het maar meemaken op straat of in je portiek." Verder benadrukt Karakus dat niet alle inspanningen van de politie zichtbaar zijn. "Als een explosie plaatsvindt, kan het beeld ontstaan dat we dit niet voorkomen. Maar neem van mij aan: we voorkomen veel." 'Vatbare jongeren' De explosies vinden plaats in het criminele circuit, zoals in het drugsmilieu, maar ook in relationele sfeer of ondernemers die elkaar beconcurreren. De politie heeft een aardig beeld van de uitvoerders van de explosies. "Het zijn vooral jonge jongeren, meestal tussen de 17 en 23 jaar oud. Die blijken toch erg vatbaar voor het uitvoeren van dit soort explosies."

"Dit is niet alleen een taak voor de politie. Dit moeten we samen oplossen" Politiechef Noord-Holland Hamit Karakus

Karakus maakt zich vooral druk om de leeftijd van de daders. "Want die zijn echt heel jong. Mijn grootste zorgen betreffen de vatbaarheid van deze jongeren. We hebben jongerenmedewerkers nodig om ervoor te zorgen dat die kwetsbaarheid wordt weggenomen." Beroep op buurt Verder doet de politiechef een beroep op ouders en inwoners van buurten om informatie te delen. "Dit is niet alleen een taak voor op het bordje van de politie. Dit moeten we samen aanpakken. Als je iets ziet, in de wijk of op straat, wat niet klopt, meld het." Tekst gaat verder.

Onderdeel van die gezamenlijke aanpak zijn volgens hem de maatregelen die burgemeesters kunnen én moeten nemen. "We hebben alles en iedereen nodig." In Alkmaar werd onder meer al extra cameratoezicht geplaatst en werd een woning op last van de burgemeester gesloten.

Nieuwe politiechef Hamit Karakus is sinds 1 september de nieuwe hoogste politiebaas van Noord-Holland. Hoe word je dat? "Solliciteren", zegt hij nuchter. "Mijn verleden ligt bij de politie, ik ben actief geweest in de wijk en was wethouder en senator in de Eerste Kamer. Maar het werd tijd om terug te komen bij de politie. En nu sta ik hier." Hij zegt verder dat het belangrijk is om 'merkbaar' te zijn én te blijven. "De politie moet er altijd voor je zijn. In de wijk. Op straat. Je moet er van op aan kunnen dat wij je altijd helpen", zegt hij in onderstaande video.

Dit is de nieuwe politiechef - NH Nieuws