Nieuwe beelden verspreid van verdachten Alkmaarse explosies

De politie heeft nieuwe beelden verspreid van een van de drie explosies in Alkmaar. Vorige week maandag werd de stad opgeschrikt door drie explosies, die midden in woonwijken plaatsvonden. De daders zijn nog altijd spoorloos.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Twee mannen

In de Olieslagerstraat is het niet voor het eerst dat er een explosie werd neergelegd. Bij dezelfde woning is eerder een ontploffing geweest, dat gebeurde in de nacht van 13 op 14 januari. Op de beelden die vanavond in het programma Opsporing Verzocht zijn verspreid is te zien dat twee mannen die nacht langs de woning wandelen. Ze dragen vlak voor de explosie beiden een winterjas en hebben een capuchon op.

Bij de woning wordt rond 0.30 uur een brandend voorwerp naar de voordeur gegooid. Daarna ontstaat er een explosie en ontstaat er brand. De bewoners komen met de schrik vrij.

De politie heeft tot nu toe vijf tips ontvangen, maar heeft de zaak nog in onderzoek.