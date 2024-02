Bewonersbijeenkomst na golf van aanslagen in Alkmaar: "We zijn toe aan een paar saaie dagen"

"Ik beloof u dat er echt heel veel werk van gemaakt wordt om hier een einde aan te maken", vertelde Van der Woude. "Er zit nu een Team Grootschalige Opsporing op en die werken hier heel hard aan. We willen zowel de uitvoerders als de opdrachtgevers kunnen pakken. En alles helpt. Dus als u iets ziet of vermoedt, schroom niet en bel 112."

Bewoners vroegen zich af of er geen appgroep moest worden opgericht, maar wat ze vooral niet begrepen was: hoe komt het dat zoiets in onze buurt gebeurt?

Sommige bewoners vonden dat het lang duurde voordat er politie aanwezig was na de laatste explosie in de Olieslagerstraat. De politie liet hierop weten niet gelijk naar de plek van de explosie te rijden als ze weten dat daar de dader niet meer is. Dan wordt eerst in het gebied daar omheen gezocht.

Gebeurt meer dan u ziet

Over details van het lopende onderzoek liet de politie niets los. Daar was begrip voor. Een tipje van de sluier kwam van politiechef Van de Woude. "U kunt van mij aannemen dat er veel meer gebeurt dan wat u ziet. Het zou kunnen dat wij al bezig zijn met locaties waar mogelijk óók iets kan gebeuren."

Burgemeester Schouten besloot de avibd met een opmerking die met veel hoofdgeknik werd beantwoord. "Ik denk dat we allemaal toe zijn aan een paar hele kalme, saaie dagen."