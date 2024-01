Nog geen enkele tip na delen beelden explosies Alkmaar

Na het tonen van de beelden van twee van de drie explosies in Alkmaar heeft de politie nog geen enkele tip binnengekregen. Op televisie waren twee in het zwartgeklede figuren te zien die ontploffingen veroorzaakten aan woningen aan de Ruusbroechof en Olieslagerstraat. Alkmaarders werden maandag opgeschrikt door drie explosies in de stad.

"Helaas hebben we geen reacties ontvangen", laat een politiewoordvoerder aan NH weten. "Dat is jammer, maar gebeurt wel eens vaker hoor. Het delen van de beelden is voor ons onderdeel van het lopende onderzoek. Je hoopt altijd dat iemand iets herkend of dat mensen zich melden met wie je nog niet gesproken hebt."

3 ontploffingen op 1 dag

De eerste explosie was maandag iets na vier uur 's nachts op de Ruusbroechof in de wijk Overdie. Later die dag, om half acht en half negen 's avonds, waren er explosies op de Mesdaglaan in De Hoef en de Olieslagerstraat in de wijk De Mare. Op de Ruusbroechof en in de Olieslagerstraat waren al eerder explosieven afgegaan. In de laatstgenoemde straat werden al camera's geplaatst en een woning gesloten.

Net als de burgemeester gisteren, roept de politie iedereen op om als ze iets weten over de reeks aan explosies die de stad treft, dat te melden. Dat kan ook anoniem. Ook verzoekt ze Alkmaarders om camerabeelden, ook uit de omgeving van de ontploffingen, te delen.

Maatregelen na explosies

Daarnaast heeft burgemeester Anja Schouten na overleg met het Openbaar Ministerie en de politie besloten de woning aan de Ruusbroechof te sluiten en, net als in de Olieslagerstraat, camera's te plaatsen in de Mesdaglaan.