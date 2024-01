Ruusbroechof in Alkmaar wéér doelwit van explosie

Op de Ruusbroechof in Alkmaar ging maandagochtend weer een explosief af. In dezelfde straat waren vorig jaar meerdere explosies. De politie sluit een verband niet uit en roept getuigen op om zich te melden.

Maandagochtend knalde rond 4.05 de brievenbus van een portiek uit elkaar. Ook een geparkeerde auto liep schade op. Er zijn geen gewonden gemeld. De dader was al gevlogen en er is geen signalement bekend.

In dezelfde straat ging in januari 2023 ook al een vuurwerkbom af, die de brievenbus vernielde. Ook in oktober werd de straat geteisterd door explosies. De politie sluit een verband niet uit. Er is een buurtonderzoek gedaan en forensisch onderzoek ingesteld. Ook vragen ze getuigen zich te melden.

Wanneer mediapartner Streekstad Centraal ter plaatste komt, zien ze één van de bewoners de rotzooi opruimen. "Ja, hier wordt je niet blij van. Hoop dat ze het snel weer dicht maken." Waar voorheen brievenbussen zaten, zit er nu een gapend gat. Met schoonmaakdoekjes wordt de zwarte aanslag weggeveegd. "Heb het al vaker opgeruimd, dus doe het nu ook maar weer. Anders loop je de troep het hele portiek door." Vervolgens voert de bewoner de zwartgeblakerde resten af.