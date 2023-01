"Vuurwerkbom was gerichte actie", onrust in Alkmaarse buurt na opgeblazen brievenbus

Bij een portiekwoning aan het Ruusbroechof in Alkmaar is door de burgemeester cameratoezicht geplaatst. Op nieuwjaarsdag ging daar een explosief af in een brievenbus. In de buurt zijn zorgen dat de 'aanslag' op de portiekwoning een doelbewuste actie was.

Michael* loopt naar zijn tas en haalt de Alkmaarse Courant van vorige week vrijdag eruit. "Kijk." Hij slaat de krant open met het artikel over de vuurwerkbom bij de portiekwoning. "De politie gaat eerst 'niet uit van een doelbewuste aanslag', maar zegt later weer dat ze het niet uitsluiten. Dat klopt niet. Zo'n camera zet je er niet voor niets."

Het is net 2023 geworden, als tussen 3.00 en 4.00 uur 's nachts een brievenbus in Overdie-West ontploft. De explosie is zo groot dat er meer brievenbussen worden vernield. Ook de stenen trap binnen raakt beschadigd. "Ik was er zelf niet, want ik werk hier alleen, maar hoorde dat de schrik er goed in zat", reageert Michael. "Dit voelt gewoon niet veilig, als je hier woont."

Hij denkt dat de explosie gericht was op een specifiek adres in het complex. "Kijk, precies die brievenbus is het meest beschadigd. Er is hier vaker wat gebeurd en altijd alleen in dit stukje van de flat."

Lijm in deursloten

In diezelfde straat werd in oktober 2021 nog een scooter in brand gestoken, meldt ook NHD. Het is pal voor de nu net ontplofte brievenbussen. "Ik werd toen door een buur gebeld 'dat de flat in de fik stond'. Dan schrik je wel", herinnert Michael zich nog.

Uiteindelijk weet de brandweer de vlammen op tijd te blussen en de flat te redden, maar van het voertuig is niets meer over. Volgens Michael was de scooter van een bewoner van het getroffen adres. Dit voorval gebeurde voor de ingang van dezelfde portiekflat.

Eerder werd ook al eens lijm in alle deursloten gespoten, vertelt Michael. "Niemand kon erin. Kijk, dat vond ik op zich een kwajongensstreek, maar het lijkt wel erger te worden."