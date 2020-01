ME bekogeld met vuurwerk: zorgen over 'onaanvaardbare' jaarwisseling in Alkmaarse wijk Overdie

ALKMAAR - Vuurwerk gooien naar de Mobiele Eenheid, vernielingen en branden: Alkmaarse politieke partijen maken zich grote zorgen over gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling in de wijk Overdie.

Epskamp was niet op de hoogte van het geweld, totdat hij vorige week een e-mail van een bewonersgroep uit Overdie kreeg. Hij is erg geschrokken van de brief, waarin werd beschreven hoe ernstig de situatie was. "Het was een complete veldslag. Dit gedrag is onaanvaardbaar, hier moeten we tegen optreden", vertelt hij vastberaden tegen NH Nieuws.

Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen op de Melis Stokelaan om de baldadige personen te verjagen. De busjes van de ME werden met vuurwerk bekogeld, maar volgens de politiewoordvoerder raakte er niemand gewond. Eerder werd al bekend dat de brandweer het moest ontgelden .

In Overdie werden tijdens de jaarwisselingen meerdere vernielingen gepleegd, bevestigt een woordvoerder van de politie. Zo werd er met vuurwerk naar auto's gegooid, waardoor meerdere autoruiten kapot gingen. Ook waren er meerdere brandjes in de wijk: auto's en een snorfiets gingen in vlammen op.

Epskamp is bovendien boos dat de gemeente de raadsleden niet heeft ingelicht over de situatie in de wijk. "We hebben van de gemeente geen enkel rapport gekregen, terwijl wij hier over moeten worden geïnformeerd. Nu moesten we het via de bewoners en de media vernemen."

Sportschool

De bewoners stelden onder meer in de brief dat het geen goed idee was dat de sportschool No Limit al om 00.00 uur dichtging. Bij de vorige jaarwisseling sloot de gym pas veel later zijn deuren. Toen was er volgens de bewoners 's nachts veel sociale controle, omdat het personeel een groot aantal jongeren en hun ouders kent.

SPA en OPA willen weten waarom het beleid plotseling is veranderd. "Vroeger was er altijd gesodemieter in Overdie, totdat we maatregelen hebben genomen. Deze jaarwisseling lijken deze maatregelen niet volledig genomen en gaat het gelijk weer mis."