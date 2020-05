Cameratoezicht in Alkmaarse wijk Overdie tegen 'structurele en ernstige overlast'

ALKMAAR - Er wordt een camera geplaatst in de wijk Overdie na klachten vanuit de omgeving over 'structurele en ernstige overlast'. De camera staat er in ieder geval voor zes maanden, maar verlening van die periode is mogelijk.

Burgemeester Piet Bruinooge heeft toestemming gegeven voor cameratoezicht op de hoek van Melis Stokelaan en de Percivalstraat. Dit blijkt uit een publicatie in het Alkmaarse gemeenteblad, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

De burgemeester geeft hiermee gehoor aan klachten vanuit de omgeving die voor politie en gemeente een beeld schetsen van 'structurele en ernstige overlast, waardoor de openbare orde en veiligheid worden geschaad'.

Volgens de burgemeester is de noodzaak groot genoeg om in ieder geval de komende zes maanden cameratoezicht te houden. Of verlenging nodig is wordt tegen die tijd geëvalueerd. Wie bezwaar heeft tegen de plaatsing van de camera heeft zes weken de tijd om een brief met motivatie in te zenden.