Explosies houden Alkmaar in zijn greep: "Dit moet stoppen"

Het begon allemaal op 14 september, waarbij in de Lekstraat aan een woning een vuurwerkbom afging. De woning werd eerder beschoten. De burgemeester besloot de woning vervolgens te sluiten. Iets later, op 30 september, ging het weer mis. Daar was er een explosie bij de voordeur van een woning aan de Bannewaard.

Op 2 oktober was het meerdere keren raak, onder meer aan de Ruusbroechof en aan de Baansingel. En sindsdien blijft het onrustig. Zowel 3, 4 als op 5 oktober gingen meerdere keren explosies af bij woningen en bedrijfspanden.

Veel bezorgdheid

De impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners in de eenheid Noord-Holland is enorm, zegt de politie. Daarnaast is het gevaarlijk voor omwonenden, voorbijgangers, ondernemers, politiemensen en andere hulpverleners. Om die reden is de politie een TGO (Team Grootschalige Opsporing) gestart.



Volgens de politie is er een verband tussen de explosies. Deze explosies lijken het gevolg te zijn van een langer lopend conflict waarvan de betrokkenen in beeld zijn.

Erger voorkomen

Zowel de politie als het Openbaar Ministerie stellen dat ze bezig zijn met zowel de opsporing van bovenstaande zaken als het voorkomen van nieuwe incidenten. Vooral dat laatste lijkt een belangrijk speerpunt te zijn.

De politie zegt dat het tot nu toe alleen bij materiële schade is gebleven, maar dat er een 'grote kans is op letsel'. "Daarbij is het niet ondenkbaar dat ook onschuldige mensen betrokken raken bij zaken waar zij niets mee te maken hebben."

Om de daders op te sporen, heeft de politie de hulp van alle bewoners hard nodig. Zij kennen hun straat, wijk en bewoners tenslotte het beste. Ook als er iets niet klopt in het straatbeeld, valt dat hen als eerste op. "Iedereen die wat weet of informatie heeft moet dit met ons delen", zegt de politie.

Aanhouding

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. Donderdag 5 oktober werd kort na een explosie een 16-jarige verdachte aangehouden. Die verdachte zit nog vast.