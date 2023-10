Alweer explosie in Alkmaar, politiehelikopter zoekt nog naar dader

Bij een bedrijfspand aan de Koedijkerstraat in Alkmaar is vanavond zwaar vuurwerk afgestoken. Door de explosie is de ruit stuk. De politie doet onderzoek en er is nog niemand opgepakt. Het is de derde ontploffing binnen 24 uur in Alkmaar.

Foto: Explosie Alkmaar - Foto's: Inter Visual Studio

Rond 21.25 uur werden de hulpdiensten vanavond gealarmeerd, zo laat een woordvoerder weten. In eerste instantie werden ook veel brandweerauto's opgeroepen, maar dat bleek onnodig. Het doelwit lijkt een bedrijf dat handelt in accessoires voor bedrijfswagens. De politie gaat ervan uit dat er zwaar vuurwerk is afgestoken bij de gevel. Behalve schade aan het pand zijn er voor zover bekend geen gewonden gevallen. De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek. Er is ook een helikopter van de politie de lucht in gegaan om te zoeken. Op dit moment is er nog niemand aangehouden. Het is amper 24 uur nadat er een explosief afging aan de Baansingel, vlak bij het centrum van Alkmaar.

Foto: Explosie Alkmaar zonder logo - Foto's: Inter Visual Studio