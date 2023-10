Harde knal op Baansingel, schade aan voordeur door explosief

Een luide knal in de nacht, met een galm die in de wijde omgeving te horen was: bewoners van de Alkmaarse binnenstad en Oud-Overdie werden gisteravond rond 22.45 uur opgeschrikt door een explosief. Niemand raakte gewond, maar de voordeur van een woning aan de Baansingel is flink beschadigd. De politie vraagt getuigen met meer informatie zich te melden.

Verschillende buurtbewoners kwamen na de explosie naar buiten om te kijken waar de harde knal vandaan kwam, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Er waren vermoedens van een vuurwerkbom onder een auto, maar ook de brandweer kon na onderzoek niets vinden. Nader onderzoek van de politie wees uit dat het om een aanslag op een voordeur ging.

Het is de derde explosie in korte tijd in Alkmaar. Halverwege september was het raak in de Lekstraat, bij hetzelfde huis waar vorig jaar november ook een aanslag werd gepleegd. Drie dagen geleden ging een mogelijke vuurwerkbom af in de Bannewaard en nu dus een ontploffing aan de Baansingel.

Geen aanhouding

Of er een verband is tussen de ontploffingen kan de politiewoordvoerder nog niet zeggen. "We hebben nog geen aanhouding verricht", reageert de woordvoerder tegen Streekstad Centraal. "Dus dat is lastig te zeggen." Wat voor explosief er is gebruikt, moet nog de politie nog onderzoeken.