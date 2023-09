Explosie in Alkmaarse woonwijk, politie vermoedt vuurwerk

Aan de Bannewaard in Alkmaar is afgelopen nacht een explosie geweest bij de voordeur van een woning. Er vielen geen gewonden.

Rond 3.40 uur was het raak aan de Bannewaard, een woonwijk naast het treinspoor.

Na de eerste onderzoeken bij de woning, vermoedt de politie dat het om vuurwerk gaat, dat vannacht door de brievenbus is gegooid. Over eventuele daders of waarom het gedaan is, tast de politie nog in het duister. Daarom vragen ze getuigen of Alkmaarders met camerabeelden zich te melden.

Het is niet de eerste keer deze maand dat er een explosie afgaat in Alkmaar. Eerder gebeurde dit al aan de Lekstraat. Of er een verband is, is niet bekend.