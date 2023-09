Woning in Alkmaar na beschieting en explosie gesloten door burgemeester

De woning aan de Lekstraat, waar gisteravond een vuurwerkbom afging, is op last van de burgemeester gesloten.

Volgens mediapartner Alkmaar Centraal zijn er al eerder incidenten geweest bij de woning. Vorig jaar werd de woning beschoten en gisteren explodeerde er dus een vuurwerkbom.

De incidenten zijn voor de burgemeester reden om de woning te sluiten, meldt de gemeente. In een brief schrijft burgemeester Anja Schouten dat door gebeurtenissen de openbare orde is verstoord, en het veiligheidsgevoel van bewoners in en rond de Lekstraat 'is afgenomen'.

"Daarom voel ik mij als burgemeester genoodzaakt om de woning tijdelijk te sluiten. "De politie doet nog onderzoek naar de aanslag van gisteravond.