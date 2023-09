Opnieuw aanslag op eerder beschoten woning Alkmaarse Lekstraat

Bewoners van de Alkmaarse Lekstraat zijn gisteravond opgeschrikt door een nieuwe aanslag in de straat. Bij de woning, die vorig jaar november werd beschoten, is een vuurwerkbom afgegaan.

De enorme was knal was volgens omwonenden even voor half twaalf te horen, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. De voordeur is door de explosie verwoest. Buren hebben de brand die hierdoor ontstond in de kiem kunnen smoren. Op het moment van de aanslag was de 27-jarige bewoner niet thuis.

De politie was snel aanwezig en heeft diverse sporen veiliggesteld, maar er is (nog) geen forensisch onderzoek verricht. Eén van de buurtbewoners heeft voor de explosie iemand met donkere kleding en een hoodie gezien. De politie heeft een zoekslag gemaakt, maar de verdachte is niet gevonden.

Vijf kogels

Bij dezelfde woning werd afgelopen november ook een aanslag gepleegd. Op een van de ramen werd vijf keer geschoten. Op de stoep werden verschillende kogelhulzen gevonden. Tijdens die aanslag was er wel iemand thuis. Er vielen desondanks geen gewonden.