Alkmaarse buurt opgeschrikt door aanslag: zeker vijf kogels afgevuurd op raam woning

Harde knallen en een snel wegrijdende brommer of scooter: buurtbewoners zijn zich vannacht rotgeschrokken van een aanslag op een woning aan de Lekstraat in Alkmaar. Een van de ramen bleek vijf keer te zijn beschoten, op de stoep voor het huis lagen kogelhulzen. De bewoners waren tijdens de aanslag thuis.

De politie stond al snel paraat met meerdere eenheden, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Recherche en een hondengeleider hebben de omgeving rondom de woning uitgekamd.

Volgens Alkmaar Centraal heeft de aanslag mogelijk te maken met de schietpartij in de Terschellingstraat, begin mei van dit jaar. Dat onderzoek loopt nog, maar de politie wil een mogelijk verband niet bevestigen. De 21-jarige Alkmaarder die in mei werd aangehouden, zit nog vast. Een 26-jarige Alkmaarder die ook was aangehouden, wordt niet meer als verdachte gezien.

Een aantal buurtbewoners heeft na de aanslag met de politie gesproken. Een van hen heeft mogelijk camerabeelden van de daders. In het beschoten huis trof de recherche meerdere kogels aan, die zijn meegenomen voor onderzoek.