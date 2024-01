Vier straten in Alkmaar aangewezen tot veiligheidsrisicogebied na explosiegolf

Vier straten in Alkmaar zijn aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Binnen zo'n gebied kunnen mensen op straat preventief worden gefouilleerd. De aanleiding van het besluit is de explosiegolf van de afgelopen dagen. Burgemeester Anja Schouten nam eerder al andere maatregelen, zoals cameratoezicht en het sluiten van een pand.

Het gaat om de straten Mesdaglaan, Olieslagerstraat, Ruusbroechof en de Lekstraat. In deze straten was al cameratoezicht.

Explosies

De eerste explosie was deze maandag iets na 04.00 uur 's nachts op de Ruusbroechof in de wijk Overdie. Later die dag, om 19.30 uur en 20.30 uur 's avonds, waren er explosies op de Mesdaglaan in De Hoef en de Olieslagerstraat in de wijk De Mare.

Op de Ruusbroechof en in de Olieslagerstraat waren al eerder explosieven afgegaan. In de laatstgenoemde straat werden al camera's geplaatst en een woning gesloten.