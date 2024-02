Veiligheidsrisicogebied Alkmaar uitgebreid na nog 2 incidenten

Een vijfde straat is toegevoegd aan het veiligheidsrisicogebied in Alkmaar. Het gaat om de Baansingel. Daar was in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie bij een woning. Ook komt er een extra beveiligingscamera te hangen.

Dat schrijft burgemeester Anja Schouten in een brief aan de raad. Ze schrijft dat de maatregelen minimaal een maand zullen gelden. De bewoners van de straat en omgeving zijn uitgenodigd voor de informatieavond die morgenavond plaatsvindt.

In een ander deel van de stad, in de Lekstraat, is vannacht ook een poging tot een explosie gedaan. "In en rondom de straat heb ik al maatregelen getroffen. De politie neemt dit incident uiteraard mee in onderzoek", schrijft de burgemeester.

Meer straten

Gister werd die straat en drie andere straten al aangewezen tot veiligheidsrisicogebied na meerdere explosies bij woningen en bedrijfspanden. Binnen zo'n gebied kunnen mensen op straat preventief worden gefouilleerd. Verder geldt deze maatregel nog tot eind februari voor de straten Mesdaglaan, Olieslagerstraat en de Ruusbroechof.