Tweede verdachte aangehouden in Alkmaar na poging tot zoveelste explosie

Een 66-jarige Amsterdammer is vannacht rond 1.00 uur aangehouden nadat eerder al een 18-jarige Amsterdammer aan de Alkmaarse Lekstraat werd opgepakt. Hiermee is waarschijnlijk een zoveelste aanslag op een Alkmaarse woning voorkomen.

De 66-jarige Amsterdammer had de 18-jarige man met een auto afgezet bij de Lekstraat. Nadat agenten poolshoogte kwamen nemen, gooide de 18-jarige man een zakje in de bosjes. Hierin bleek onder andere een cobra 6 te zitten, zwaar vuurwerk dat veelal bij aanslagen wordt gebruikt.

Doordat het gebied door de inmiddels zeventien gepleegde aanslagen als veiligheidsrisicogebied is bestempeld en er onder andere extra cameratoezicht is, hadden agenten deze 'verdachte situatie' al gauw in de gaten.

Via de nog maar net geplaatste camera's werd gezien dat de 18-jarige zich ophield rond een woning waar eerder aanslagen op zijn gepleegd.

Zowel de 18-jarige Amsterdammer als de 66-jarige automobilist zijn aangehouden. Beiden zitten nog vast. Hiermee hebben ze waarschijnlijk een nieuwe aanslag voorkomen. Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat de rol van de 66-jarige man nog niet helemaal duidelijk is. "Daar doen we nog nader onderzoek naar."