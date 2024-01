'Plan voor flexwoningen in Zwaagdijk-West was trekken aan een dood paard'

Er wordt verheugd gereageerd op het stopzetten van het plan voor 120 flexwoningen aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West. Volgens de provincie is het plan om daar spoedzoekers en statushouders te huisvesten onhaalbaar omdat er geen draagvlak voor is. "Aan een dood paard moet je niet trekken. Tot die conclusie is de provincie nu ook gekomen", aldus wethouder Jeroen Broeders van de gemeente Medemblik.

De beoogde locatie in Zwaagdijk-West - Foto: NH Media/Michiel Baas

Van omwonenden, gemeenten tot provinciale politiek was er felle weerstand tegen het plan. Toch bleef de provincie het haalbaarheidsonderzoek doorzetten. In oktober nog werd gedeputeerde Jelle Beemsterboer teruggefloten door zijn collega's nadat hij omwonenden had beloofd dat de provincie af zou zien van het plan. Groot was dan ook de verrassing dat er nu alsnog een streep door het plan gaat. Giel Nijpels van de werkgroep 'Balkweiterhoek 76/76A' weet nog van niets als we hem gisteren bellen voor een reactie. "Maar ik ben zeer verheugd met dit bericht." Hetzelfde geldt voor JA21-fractievoorzitter in de provincie, Daniël van den Berg. "We zagen bij toeval een brief voorbijkomen bij de ingekomen stukken. Maar ik ben uiteraard er uiteraard wel blij mee, vooral voor de inwoners van Zwaagdijk-West. Dit is gewoon het enige juiste besluit."

Gesprek tussen gemeente en provincie klaarde lucht Ook wethouder Jeroen Broeders van de gemeente Medemblik is blij met het besluit. Volgens hem was het ook trekken aan een dood paard. "We hebben voor de kerst gesproken met de commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Jelle Beemsterboer of er nog mogelijkheden waren. Dat was echt een heel goed gesprek, waarbij we tot de conclusie kwamen dat er geen mogelijkheden meer zijn. En dus heeft Gedeputeerde Staten nu ook besloten dat het daarmee klaar is." Tekst gaat verder onder de luchtfoto met daarop de locatie van de Balkweiterhoek in het geel.

Luchtfoto van Balkweiterhoek (met geel omlijnd de beoogde locatie) - Foto: Provincie Noord-Holland

Het is vooral de communicatie waar de betrokkenen over klagen. "Gelijk al, toen er opeens kassen werden gesloopt op het terrein en er verhalen de ronde deden. Pas veel later kwam er informatie over plan", aldus JA21-Statenlid Van den Berg. Eerdere irritatie over valse toezeggingen Ook wethouder Broeders reageerde oktober vorig jaar nog geïrriteerd. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer deed in gesprek met de omwonenden en de wethouder de toezegging om te stoppen met het plan. Maar de blijdschap was van korte duur toen de gedeputeerde een paar dagen later al werd teruggefloten door zijn collega's, omdat hij voor z'n beurt had gesproken. "Tuurlijk waren we daar niet blij mee. En we zijn ook niet gefrustreerd dat de provincie tot dezelfde conclusie komt als wij een jaar geleden. Gelukkig gebeurt het nu alsnog. En het is ook fijn dat de kras die onze relatie met de provincie had opgelopen, weer weg is."