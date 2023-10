Plottwist in Zwaagdijk-West: streep door flexwoningen statushouders en spoedzoekers

Een nieuw hoofdstuk in de inmiddels beruchte discussie over de 'Balkweiterhoek' in Zwaagdijk-West. Het plan om daar 250 tot 300 statushouders en spoedzoekers te huisvesten in 120 flexwoningen, is nu definitief van de baan. Dat de koers is gewijzigd, stemt tot tevredenheid bij het dorp. "Er is naar ons geluisterd."

Dat bevestigt de werkgroep 'BWH 76/76A', bestaande uit betrokken bewoners, aan NH. Het onverwachtse besluit volgt na een bezoek dat gedeputeerde Jelle Beemsterboer afgelopen donderdag heeft gebracht aan Zwaagdijk-West, waar hij - achter gesloten deuren - in gesprek ging met wethouder Jeroen Broeders van de gemeente Medemblik en het dorp.

Volgens de dorpsraad staat de voorzieningen en leefbaarheid in het dorp onder druk. "De limiet is bereikt, we hopen dat er besef komt van de provincie", betoogde bewoner Stephan Dekker vorige maand bij het provinciehuis in Haarlem. En dat besef lijkt er te komen, nu het haalbaarheidsonderzoek definitief van de baan is. Het is een opvallend besluit van de provincie, nadat die het plan op 'veel vlakken' nog haalbaar achtten.

'Naar ons geluisterd'

Dat de koers is gewijzigd, stemt tot tevredenheid bij het dorp. "Er is naar ons geluisterd. Zó werkt de democratie", zegt Giel Nijpels, die zelf ook aanwezig was. "Het was een open en prettig gesprek. We hebben ze ervan kunnen overtuigen dat het plan dat nu op tafel ligt niet adequaat genoeg is. En daar zijn we blij mee." En dat betekent terug naar de tekentafel. De dorpsraad gaat nu op eigen tempo kijken wat ze wél op de locatie 'Balkweiterhoek' willen en of het überhaupt mogelijk is.

Ook de lokale partij Hart voor Medemblik, een van de criticasters, is blij met de uitkomst. "We zijn verheugd dat er eindelijk naar de bewoners is geluisterd. En vooral dat er nu duidelijkheid voor hen is", aldus Tjeu Berlijn.

De provincie was niet bereikbaar voor commentaar.