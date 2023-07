Dorpsraad Zwaagdijk-West eist nieuw onderzoek naar mogelijke komst flexwoningen

Als het aan de provincie Noord-Holland ligt, komen er 120 nieuwe flexwoningen in Zwaagdijk-West. De Dorpsraad is het er niet mee eens en wil dat er zo snel mogelijk een nieuw haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan: "Onze bezwaren worden op sommige punten geheel genegeerd."

De provincie Noord-Holland acht het plan om 120 flexwoningen op het terrein van de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West te plaatsen financieel haalbaar, zo is gister duidelijk geworden. Er wordt gesproken over 120 units, die 10 tot 15 jaar zouden blijven staan.

De werkgroep 'BWH 76/76A', die door de Dorpsraad in het leven is geroepen, laat in een eerste reactie weten 'verrast' te zijn. Ook omdat ze nog niet op de hoogte zijn als het nieuws naar buiten komt. "Er wordt slordig met de feiten omgegaan", aldus Giel Nijpels, voorzitter van de werkgroep.

Zij zien de mogelijke komst van 120 flexwoningen in hun dorp niet zitten. Zo zijn er bijvoorbeeld geen winkels en andere voorzieningen in de buurt. Het is een probleem dat bewoners al langer aankaarten. "Onze bezwaren worden op sommige punten geheel genegeerd. Er wordt wel genoemd dat het plan een aanzienlijke impact heeft op het dorp, maar er wordt verder niet ingegaan op wat er bedoeld wordt met 'impact'. Ook het probleem van onderwijs en zorg wordt zonder een oplossing benoemd."

Nieuw onderzoek

Wel is de werkgroep blij met het ingenomen standpunt van de gemeente Medemblik. Die vindt het namelijk niet verantwoord om mee te werken aan het plan. Maar helemaal stilzitten, doet de werkgroep niet. Aankomende vrijdag gaan ze met de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, om tafel zitten. "We zijn benieuwd wat dat oplevert", zegt Nijpels.

De boodschap is helder: "Wij eisen een nieuw haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie. Die moet de instemming hebben van alle betrokken partijen."

De provincie benadrukt dat het haalbaarheidsonderzoek 'een mogelijke uitwerking is', maar nog 'geen definitief plan'. De resultaten van het onderzoek moeten eerst nog langs de Provinciale Staten, voordat er überhaupt gebouwd kan gaan worden.