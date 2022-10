Komt hier in Zwaagdijk-West een verblijf voor statushouders en spoedzoekers?

De provincie zegt van wel. Een provinciewoordvoerder laat aan NH Nieuws weten dat het kassencomplex op instorten stond en een gevaar voor de omgeving was. Daarom stond die al langer op de planning om gesloopt te worden, al snapt de provincie dat het wellicht anders overkomt voor omwonenden die denken: één en één is twee.

Spoeddebat aangevraagd

Volgens de woordvoerder is nog niks concreet. "Het onderzoek loopt nog." Maar daar neemt de provinciale fractie van JA21 geen genoegen mee, en heeft een spoeddebat aangevraagd voor maandag. De partij wil duidelijkheid waarom omwonenden, maar ook de Provinciale Staten, niet eerder geïnformeerd zijn over de exacte locaties die worden onderzocht en de sloop van de kassen.

JA21 stelde eerder statenvragen aan de provincie of die van plan is om statushouders op te vangen in provinciaal vastgoed. Het antwoord was dat de provincie bereid is om te onderzoeken of hun vastgoed daarvoor geschikt is. Locaties in Hoorn, Medemblik, Heemskerk en Haarlem zijn kansrijk.

Er werd niet ingegaan op specifieke locaties, maar wel dat er overleg plaatsvindt met de betreffende gemeenten en dat communicatie hierover belangrijk is: "De opvang van asielzoekers en/of geconcentreerde huisvesting van statushouders heeft een impact op de omgeving en roept dan ook vragen op bij omwonenden. Goede communicatie met inwoners heeft altijd een positief effect op het draagvlak daarvoor."

Locatie Zwaagdijk-West genoemd

Ook lokale partij Hart voor Medemblik stelde vragen over rijks- en provinciaal vastgoed in de gemeente Medemblik en of de provincie van plan is om deze in te zetten om statushouders op te vangen. In de beantwoording kwam wel een locatie naar voren: "Zij richt zich voor een onderzoek naar haalbaarheid nu enkel nog op de locatie nabij Balkweiterhoek 76. De Dorpsraad Zwaagdijk-West is hierover informeel geïnformeerd. Aangezien nog niet helder is wat de provincie daar wil, is afgesproken dat we elkaar informeren en op de hoogte houden en pas naar buiten treden als we ook echt iets kunnen melden."

Kassen plotseling gesloopt

Terwijl dit zich achter politieke muren afspeelde, zag buurtbewoner Ronald opeens van alles gebeuren op het erf naast hem. Hij volgde alle ontwikkelingen vanuit zijn woonkamer. "Het is heel snel gegaan, uit het niets was het druk in onze straat. Het was een komen en gaan van vuilniswagens en zwaar transport. Er kwamen hekken en borden, het gebied werd afgesloten. Het was hier 3 à 4 weken erg onrustig."

Hij wil benadrukken dat hij het vervelend vindt dat hij en de buurtbewoners niet zijn geïnformeerd door de provincie. "We hebben niks tegen asielzoekers of statushouders, verre van dat. Het gaat ons om de communicatie, die laat te wensen over. Er wordt niks overlegd, het wordt er voor ons gevoel gewoon doorgeduwd. Wat gaat er gebeuren? We tasten nog in het duister."

Als er genoeg Statenleden akkoord gaan, wordt het spoeddebat maandagmiddag gehouden in het Provinciehuis in Haarlem.