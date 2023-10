Hoe een klein dorp een speelbal wordt van politieke belangen

Het zoveelste hoofdstuk in de soap 'Balkweiterhoek' in Zwaagdijk-West. Zo kwam vorige week naar buiten dat de provincie het terrein aan de Balkweiterhoek op het oog heeft statushouders te huisvesten. Het is niet voor het eerst dat de locatie onderwerp van gesprek is. Zie kader onder voor een samenvatting van wat er allemaal speelt.

Hoe kon het dorp zo'n speelbal van de politiek worden? De werkgroep 'BWH 76/76A', waar Giel Nijpels het aanspreekpunt van is, is in het geheel niet te spreken over de manier waarop de provincie met het haalbaarheidsonderzoek omgaat.

Over het terugfluiten is het dorp ’zéér teleurgesteld en verbaasd’. Zeker na wat er vorige week zou zijn toegezegd: "Het vertrouwen in de politiek is juist net teruggekomen, en dan gebeurt er dit", zegt Nijpels. Daardoor blijft Zwaagdijk-West omgeven door vraagtekens. "Wat is er binnenkamers gebeurd, en zo vlak erna?", vraagt hij zich bijna hardop af. Begin november staat er opnieuw een bezoek gepland, om misvattingen te benoemen en om tot draagvlak te komen. "Voor het dorp is te hopen dat er gauw helderheid komt."

’Vertrouwen politiek loopt deuk op’

Ook wethouder Jeroen Broeders van de gemeente Medemblik baalt ervan hoe het gelopen is. "Het vertrouwen in de provincie had, in ieder geval in Zwaagdijk-West, het afgelopen jaar een forse knauw opgelopen. Het was dan ook heel goed dat er een prettig en constructief gesprek mogelijk was", zegt hij. Volgens hem droeg dat gesprek ’heel erg bij aan het herstel van het stukgelopen vertrouwen’.

Hij windt er geen doekjes om. "Ik ben dan ook teleurgesteld dat het vertrouwen van de bewoners in de provincie, maar ook in de politiek in het algemeen, weer een deuk oploopt." De gemeente houdt vast aan het standpunt dat de voorwaarden waaronder de provincie 120 flexwoningen wil realiseren op deze locatie voor de gemeente ’niet acceptabel zijn’.

Hoe het nu verder gaat, blijft vooralsnog onduidelijk.