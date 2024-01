Wederom radiostilte vanuit provincie, dus nodigt Zwaagdijk-West Statenleden zelf uit

Omdat een beloofd bezoek van de provincie aan Zwaagdijk-West er nog steeds niet is geweest en er - opnieuw - complete radiostilte heerst, heeft de werkgroep 'Balkweiterhoek 76/76A' de provincie zelf maar uitgenodigd. Onderwerp van gesprek is en blijft de mogelijke komst van zo'n 120 flexwoningen voor statushouders en spoedzoekers in het dorp van zo'n 540 inwoners.

Dat schrijft de werkgroep 'Balkweiterhoek 76/76A' deze week in een brief aan de provincie. Er heerst bezorgdheid binnen de werkgroep over het naleven van de toezegging die BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer in november vorig jaar deed om met de werkgroep in gesprek te gaan .

Dit was nodig omdat het vertrouwen - opnieuw - was geschaad nadat Beemsterboer was teruggefloten door de provincie. In oktober zegde hij in een besloten gesprek aan het dorp en de gemeente Medemblik toe dat het plan zou worden ingetrokken. Maar vier dagen later moest hij zijn woorden alweer terugnemen.

Afspraak afgezegd door provincie

Er was al een datum geprikt voor een bezoek, maar dat is kort daarna alweer afgezegd door de provincie. "Sindsdien is er een volledige radiostilte", aldus voorzitter Giel Nijpels. Een nieuwe afspraak is nog steeds niet gemaakt, beklemtoont de werkgroep.

De mogelijke komst van 120 flexwoningen, waar statushouders en spoedzoekers kunnen wonen, is een gevoelig onderwerp. Op maandag 15 januari staat dit onderwerp weer op de politieke agenda. Reden genoeg om het geheugen op te frissen, vindt de werkgroep. "Wij vonden het belangrijk om de provincie op de hoogte te stellen van de huidige situatie."

De provincie was niet bereikbaar voor commentaar.