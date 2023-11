Spoeddebat moet duidelijkheid geven over soap rond flexwoningen Zwaagdijk-West

"Opnieuw een deuk in het vertrouwen", zei wethouder Jeroen Broeders van Medemblik eerder over de gang van zaken. En Giel Nijpels van de Dorpsraad wilde weten ‘wat er binnenkamers is gebeurd’. Datzelfde geldt voor JA21-fractievoorzitter Daniël van den Berg die het spoeddebat heeft aangevraagd. "Dit is wat ons betreft een politieke doodzonde", zegt hij.

Gedeputeerde Beemsterboer

Het zal dus met name BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer zijn die het nodige heeft uit te leggen. In oktober zegde hij in een besloten gesprek toe aan de dorpsraad en de gemeente Medemblik dat het plan zou worden ingetrokken. Maar nog geen vier dagen later kwam de provincie daar toch weer op terug.

Volgens Gedeputeerde Staten moet er nog een beslissing genomen worden. De provincie ‘betreurde de gewekte verwachtingen’ door de toezeggingen van Beemsterboer. Er werd aangekondigd in gesprek te gaan met de gemeente Medemblik en inwoners van Zwaagdijk-West.

'Doorzetten plan onacceptabel'

Maar het toch al broze vertrouwen is sindsdien alleen nog maar meer op scherp gezet. En de boodschap vanuit de gemeente en ook het dorp is duidelijk: de komst van flexwoningen op het terrein aan de Balkweiterhoek, dat eigendom is van de provincie, is onacceptabel.

Het spoeddebat moet ophelderen hoe het zo heeft kunnen lopen, maar vooral ook hoe het nu verder gaat. JA21-fractievoorzitter Daniël van den Berg zegt dat er vanuit andere partijen in de Provinciale Staten voldoende steun is om het debat door te laten gaan.

Dan zal ook duidelijk worden wat het betekent voor gedeputeerde Beemsterboer die pas net een paar maanden aan de slag is. "We moeten ons erop beraden of zijn positie nog houdbaar is", aldus Van den Berg eerder aan NH.