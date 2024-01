Flexwoningen Zwaagdijk-West toch echt van de baan: "Geen draagvlak voor"

Het plan om 250 tot 300 statushouders en spoedzoekers te huisvesten in 120 flexwoningen, is alsnog definitief van de baan. "Uit gesprekken blijkt dat hiervoor geen draagvlak is bij de gemeente Medemblik en inwoners van Zwaagdijk-West", zegt de provincie Noord-Holland.

Om die reden ziet Gedeputeerde Staten af van het onderzoek dat gedaan werd om 120 flexwoningen aan de Balkweiterhoek te plaatsen. Over de voorwaarden, zoals het plaatsen van een geluidswal en een nieuwe aansluiting op de Westfrisiaweg, kwamen ze er met de gemeente Medemblik niet uit. "Er is gezamenlijk geconcludeerd dat het lastig is om het kostenplaatje rond te krijgen."

Brief aan de provincie

Al tijden is er veel te doen om de flexwoningen. Verontruste inwoners schreven vorige week nog een dringende brief aan de provincie, omdat een beloofd gesprek uitbleef. In november werd hen een gesprek toegezegd door BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer, om het vertrouwen in het plan terug te winnen.

Beemsterboer werd namelijk eerder teruggefloten door de provincie, nadat hij in een besloten gesprek aan het dorp en de gemeente Medemblik had gezegd dat het plan al van de baan was. Dat was toen niet het geval.

"Zeer verheugd"

"Ik ben zeer verheugd met dit bericht", zegt Giel Nijpels namens de inwoners verenigd in de werkgroep 'Balkweiterhoek 76/76A'. Als NH hem spreekt, is hij nog niet op de hoogte van het nieuws. "Maar dit besluit valt in goede aarde."

Om een bijdrage te leveren aan de asiel- en wooncrisis onderzocht de provincie verschillende plekken waar zij statushouders en spoedzoekers konden huisvesten. De Balkweiterhoek kwam daaruit naar voren als kansrijke locatie.