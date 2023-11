'Gele kaart' voor gedeputeerde na foute toezegging over flexwoningen Zwaagdijk-West

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB) erkent fout te hebben gehandeld door aan de inwoners van Zwaagdijk-West te beloven dat het plan voor 120 flexwoningen niet door zou gaan. Dat zei hij tijdens een spoeddebat bij Provinciale Staten, wat door JA21 was aangevraagd. Er was flinke kritiek van de partijen op Beemsterboer, al kreeg hij uiteindelijk wel het vertrouwen om door te gaan. "Maar we geven hem wel de gele kaart", aldus JA21-fractievoorzitter Daniël van de Berg.

De mogelijke komst van 120 flexwoningen, waar statushouders en spoedzoekers kunnen wonen, is een gevoelig onderwerp. De omwonenden, maar ook gemeente Medemblik zit namelijk niet te wachten op het plan. Dat Beemsterboer in gesprek met betrokkenen toezegde dat het plan niet zou doorgaan, maar vier dagen later zijn woorden moest terugnemen, kwam hem duur te staan.

'Hij bekijkt hoever hij kan gaan, totdat hij straf krijgt'

"We hadden eerder al twijfels geuit over de manier waarop hij politiek bedrijft. Toen gaven we hem nog het voordeel van de twijfel, maar dat begint nu te wankelen", aldus Sijmen Mülder van D66. "Hij bekijkt hoever hij kan gaan, totdat hij straf krijgt. Waar trekt het college een grens?"

Grote vraag was ook hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Gedeputeerde Beemsterboer uit Tuitjenhorn erkende dat hij het gesprek met omwonenden en de gemeente Medemblik niet had afgestemd met zijn collega's binnen Gedeputeerde Staten. "Dat had ik wel moeten doen. Ik baal ervan dat het vertrouwen is geschonden, want ik was juist gestuurd om vertrouwen te herstellen."

Volgens de provincie was Beemsterboer voorbarig, omdat het uiteindelijk aan Provinciale Staten is om een besluit te nemen over wat er met het gebied aan de Balkweiterhoek, eigendom van de provincie, moet gebeuren.