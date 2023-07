Kandidaat BBB-gedeputeerde Beemsterboer hoopt dat overstap het CDA aan het denken zet

Kandidaat-gedeputeerde Jelle Beemsterboer heeft uitgelegd waarom is overgestapt van het CDA naar BBB. Naar eigen zeggen was hij de aansluiting bij de Christendemocraten kwijt en zag heil in de uitdaging als gedeputeerde voor de BBB. Ook heeft hij nog een boodschap voor zijn oude partij.

Zijn overstap zorgde voor een verbolgen reactie bij CDA Noord-Holland. "Dat hij nu deze keuze maakt, is ongeloofwaardig", aldus CDA-Statenleden Dennis Heijnen en Willemien Koning vlak nadat het nieuws naar buiten kwam. 'Hoop dat het wat doet met de koers van CDA' Beemsterboer begrijpt de emotie. "Maar ik hoop dat het voor veel mensen ook iets aan gang zet in het denken over de koers van de partij." En cryptische omschrijving waar hij verder niet over wil uitweiden. "Ik ga er niet meer over. Er zitten veel mensen bij het CDA die voor mij waardevol zijn, dus ik wil niets negatiefs zeggen. Maar ik hoop dat het wat doet met de koers van de partij." Jarenlang was Beemsterboer actief voor het CDA. Als raadslid en wethouder in Schagen, maar ook in verschillende besturen. In 2021 probeerde hij nog met een grote campagne Tweede Kamerlid te worden voor de Christendemocraten, zonder succes. "Daar moest ik echt even van bijkomen, heb ook afstand genomen van de politiek. Maar de interesse kwam langzamerhand weer terug. Alleen voor de aansluiting bij het CDA vond ik niet meer. Zowel persoonlijk als op inhoud."

Gestemd op BBB bij verkiezingen Hij wordt benaderd door BBB of hij kandidaat wil worden voor de Eerste Kamer. Daarvoor bedankt hij. Maar het plantte wel een zaadje. "Ik heb me verdiept in het programma en kon me daar in vinden. Ik heb uiteindelijk voor de Provinciale Statenverkiezingen ook gestemd op de BBB. Toen Beemsterboer na de verkiezingen werd gepolst om gedeputeerde worden voor de partij moest hij daar wel even over nadenken. "Ik heb toen leuke gesprekken gehad. Wilde het gaan doen, zodat ik ook wat kan bijdragen." Wat vindt hij bij de BBB, wat hij niet meer vindt bij het CDA? "De partijen lijken op elkaar. Het gaat mij om de wil om wat te veranderen. In het land, maar ook in de provincie. Blijf ik dan CDA-lid in de hoop dat het beter wordt, of ga ik bijdragen aan een nieuwe middenpartij die voor dezelfde mensen staat als ik doe?" CDA-lidmaatschap opgezegd Zijn lidmaatschap bij het CDA heeft hij opgezegd. En als verraad ziet hij de overstap niet. "Ik heb lang niks gedaan bij het CDA. Er zijn veel mensen binnen de partij die mij ook gefeliciteerd hebben en zeggen: 'fijn dat er een goede gedeputeerde voor Noord-Holland komt'." Op 17 juli moet hij door Provinciale Staten benoemd worden. Beemsterboer kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging als onder meer gedeputeerde voor wonen en landbouw. "Er zijn veel mensen zonder huis. En aan die basisvoorwaarden moeten we voldoen als overheid. Wij moeten veel meer bouwen, en daarvoor moet je ook aan de randen van steden en dorpen bouwen." Daarnaast wil hij wat doen aan de beeldvorming over natuur en landbouw. "De verdeeldheid daarover is onterecht. De enige manier om dat te verbinden is het stikstofprobleem op te lossen. Dat is beter voor de natuur en beter voor de landbouw."

Ik ga binnenkort koffie drinken met het CDA en het met ze uitpraten ingrid de Sain, fractievoorzitter BBB