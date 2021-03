Honderden posters om Jelle Beemsterboer de Kamer in te helpen: "Kost flink wat geld"

WEST-FRIESLAND - Waar je ook rijdt, loopt, of fietst, je kan niet om hem heen: kandidaat-Kamerlid voor het CDA Jelle Beemsterboer. Van niemand zie je in het noorden van onze provincie zoveel verkiezingsposters als van hem. Maar waarom doet hij dat?

Regio overspoeld door Jelle Beemsterboer verkiezingsposters - NH Nieuws

Hoeveel het er nou precies zijn weet hij zelf ook niet. "Tweehonderd banners, honderd grote posters, en nog heel veel kleine posters." De reden is volgens Beemsterboer simpel. Zijn plek op de kandidatenlijst van het CDA, 28, is gezien de peilingen (tussen de 16 en 18 zetels) te laag om in de Tweede Kamer te komen. En dus zijn voorkeursstemmen noodzakelijk. "Ik heb er zeventienduizend nodig", rekent hij voor. Hij presenteert zich als de regiokandidaat met als belangrijkste thema's woningbouw en een betere oost-westverbinding tussen Alkmaar en Zwolle. "En als je zoveel mensen wilt bereiken dan is er maar één manier om dat te doen, en dat is all the way."

Onbekend in West-Friesland Maar waar de huidige wethouder van Schagen daar bekend is, geldt dat niet voor West-Friesland. Op een bouwplaats in Enkhuizen hangt een banner van Beemsterboer met daarop de tekst: 'de bouw stemt Jelle Beemsterboer'. Maar de bouwvakkers die we spreken zijn dat niet van plan zo blijkt uit onze mini-opiniepeiling. "Nee, ik ken hem niet. Maar ik ben wel voor meer woningbouw", zegt één van hen.

Quote Het is absoluut geen kansloze missie Jelle beemsterboer, kandidaat-kamerlid cda

Op de vraag of het geen kansloze missie is, is hij resoluut. "Het is absoluut geen kansloze missie, zeker omdat er zo weinig kandidaten uit Noord-Holland Noord komen. Maar bij die bouwplaats in Enkhuizen gaat het niet goed, daar moet ik maar naartoe", grapt hij. Er wordt wel getwijfeld over het nut van verkiezingsposters. Zo laat de mening van Peter van der Heiden van de Radboud Universiteit in Nijmegen, bij Omroep Gelderland weinig aan de verbeelding over. "Het is een relikwie uit het verleden. Ze hebben 0,0 effect, maar ik denk dat iedereen vergeten is om ermee op te houden." Postercampagne dure grap Desondanks heeft Beemsterboer er veel geld ingestoken. Daarbij heeft hij hulp van sponsors en donateurs, maar moet hij ook zelf diep in de buidel tasten. Hoeveel het hem allemaal kost? "Daar had ik een goede auto voor kunnen kopen. Maar ik vind het belangrijk om voor de regio aan de slag te gaan, en ik doe de politiek niet voor het geld." Volg het laatste nieuws rond de Tweede Kamerverkiezingen 2021 en bekijk alle afleveringen terug van Wij Zijn Noord-Holland en De Stembus op nhnieuws.nl/tk2021